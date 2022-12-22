Египет становится все недоступнее для россиян: еще один перевозчик отменяет рейсы на курорты Красного моря. Это «Уральские авиалинии». Самолеты должны были отправиться сегодня из Москвы в Хургаду и из Тюмени в Шарм-эль-Шейх. Но вылеты не состоятся, и причины те же, что и у других авиакомпаний. Иордания не разрешает летать в своем воздушном пространстве российским самолетам с двойной регистрацией.

Ранее с такой же проблемой столкнулись Nordwind, «Икар» и IFly. Последняя сегодня опять отменила свои рейсы и продолжает прорабатывать альтернативные маршруты.

Тем временем, на помощь пришли турецкие авиаперевозчики: они согласились возить россиян в Египет, правда с промежуточной посадкой в Анталье. Но что любопытно, по времени такие полеты получаются даже быстрее.