Рождественский хаос накрыл Европу из-за кризиса: кругом забастовки и высокие цены

Города нечем украшать, гирлянды не горят, а традиционные блюда не по карману считающим копейки европейцам.

В попытке остановить подорожание энергии и замедлить инфляцию, Евросоюз решился и вовсе на беспрецедентные меры — ввел на этой неделе потолок цен еще и на газ, правда, не только российский, а любой, поступающий в Европу. Пока этот потолок тоже комфортный, на уровне 2000 долларов за 1000 кубометров. Для сравнения сейчас — 900, но в этом году были ценники и по 3900. Так что эксперты предрекают, что газ будет охотнее утекать в Азию.

Это уже происходит, на этой неделе Россия запустила Ковыктинское газоконденсантное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Почти два триллиона кубометров разведанных запасов, этого хватит на 50-60 лет эксплуатации. Газ поступает в действующий трубопровод «Сила Сибири», ориентированный на Китай.

В общем, есть над чем задуматься западным соседям. И они задумываются. В США в этом году демократы потеряли большинство в нижней палате конгресса, в Британии главные русофобы — Борис Джонсон и Лиз Трасс — не усидели на премьерских креслах.

Авторитетная кампания Ipsos провела опрос в 36 странах: 75% признали, год уходящий был плохим, но что самое интересное, и в год наступающий опрошенные смотрят с гораздо меньшим оптимизмом, чем даже в разгар пандемии. Репортаж из предрождественской Европы Виталий Чащухина.

Чуда не случилось. Из тяжелейших будней Европа прямиком погружается в рождественский хаос. Великобритания парализована забастовками. Горы неотправленных посылок. В самые загруженные для доставки дни королевская почта бунтует.

Масштабный сбой на транспорте — британские железнодорожники тоже больше не хотят так жить.

«Все поезда, на которые я пытался попасть, были отменены. Так что я опаздываю на работу примерно на шесть часов», — пожаловалась британка.

Удача сейчас потребуется всем, кто путешествует в эту страну самолетом ли, поездом — погранслужбы грозят забастовками. И на помощь врачей рассчитывать не приходится — медперсонал не выезжает даже к тяжелобольным, требуя повышения зарплат. И это они не просто так клянчат — в самом же деле концы с концами сводят.

«Очень тяжело видеть, когда мои дети говорят: „Мама, мне холодно, мне холодно“, „мама, как же так может быть, когда мы живем в Великобритании?“ Но я им говорю: „Прямо сейчас это везде, везде сейчас тяжело“», — говорит сотрудница скоро помощи Мэри Обомесе.

Праздник к ним точно не приходит. На городских площадях европейских городов настоящий рождественский марафон приходится устраивать. Нужно быть в хорошей физической форме, чтобы сказать: «елочка гори». Хочешь поднять себе настроения в Германии — крути педали.

А итальянцам остается надеяться, что зима будет солнечной. Ведь и праздничная подсветка завязана теперь на солнечных батареях.

Все потому что в условиях кризиса зимой и летом у них теперь одним цветом «зеленая энергетика». Тусклые и унылые улицы даже в центре ведущих столиц: в Берлине разве что американское посольство только не скупится иллюминацию, а вот главную немецкую елку по соседству с ним лучше разглядывать днем, а не в ночью.

«Тот случай, когда белые и серебристые шары выглядят куда ярче, чем многометровая елочка гирлянда», — передал с площади Виталий Чащухин.

Зажиточные немцы теперь украшают свои дома с опаской — и вроде бы такие сказочные дома, как и прежде, на радость прохожих, но точно с риском для семейного бюджета владельца.

«Раньше я как думал: ну подумаешь, евро на 100 больше намотает. А сейчас — энергокризис. И я реально впервые каждый вечер бегаю к счетчику!» — говорит владелец дома Оливер Шотт.

Власти еще больше взволнованы, не просто ведь так лишают людей последней радости.

«Рождественские огни — это же верхушка айсберга тотально энергопотребления. Только в частных домах обычно включено 19,5 миллардов лампочек. Это равно годовому потреблению энергии 200 000 домохозяйств в небольшом городе», — заявил представитель Мюнхенского Института окружающей среды Хаук Доерк.

Перед рождественскими богослужениями прихожан опять же сразу предупредили — согревать в этом году будет только теплота душевная, батареи выключены. И еще не известно, что громче звенит в сейчас: колокола в Храмах или кассовые аппараты в магазинах и супермаркетах. Деньги улетают — не успеваешь зарабатывать.

«Рекордный скачок инфляции по итогам года тоже сказывается на рождественском настроении. Заметно подорожали все главные атрибуты праздника», — рассказал Чащухин.

Традиционный глинтвейн и сосиска в среднем на 20-30%. Как тут разгуляться? Согласно опросу Ernst & Young, даже на рождественские подарки немцы готовы были потратить не больше пары сотен евро. И те еще нужно в кошельке отыскать. Этот неловкий для германского канцлера момент…

«Наши граждане на себе испытывают последствия войны в виде высокой стоимости энергии и роста цен. То, что можно сделать, делается. Например, путем ограничения цен на электроэнергию, газа и тепла. Возьмемся за руки, сохраним нашу страну вместе в трудные времена», — сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Судя по заголовкам последних перед каникулами газет, никакого счастливого Рождества. И хозяйкам на заметку только одно с телеэкранов советуют: как сэкономить на праздничном столе. У кого-то вот тыквенный суп вместо рождественского гуся, утки или индейки на худой конец.

«В этом году на прилавках магазинов будет большой, большой дефицит индеек», — заверил птицевод Пол Келли.

А у кого-то макушку вот буквально срывает. В самом центре Берлина, где на каждом шагу стоит полицейский, радикальные эко-активисты умудрились подогнать спецтехнику и спилить у главной германской ели верхушку, укоротив ее вдобавок в знак протеста.

А во Франции переодетые в Санта Клаусов демонстранты перекрыли дорогу, протестуя против бездействия своего правительства.

И выбраться из этого рождественского кошмара не получится даже на поезде — французские железнодорожники на праздничные дни тоже объявили забастовку, которая коснется сотен тысяч туристов.

А уж если получится с учетом блокады как-то проехать дальше, например, под Ла-Маншем и до самой Великобритании, то рождественскую елку местами придется чуть ли не под лупой разыскивать — вот эта крошечная красавица обошлась одной британской деревне в колоссальные полторы тысячи фунтов стерлингов. И это вообще без всякой подсветки!

Ошеломленные местные жители не даром возмущаются: по нынешним временам в самом деле лучше бы эти деньги нуждающимся раздали. А то выходит по Шекспиру: прогнило что-то в самом королевстве, а ее один только кризис виноват.