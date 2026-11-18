Полуторагодовалая девочка выпила сосудосуживающие капли и попала в реанимацию в Жуковке Брянской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

После произошедшего ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства, при которых девочка получила доступ к препарату.

Ранее, 17 ноября, в Москве погиб 15-летний подросток, упавший в вентиляционную шахту на строительном объекте. По данным прокуратуры Москвы, двое подростков поднялись на крышу здания в 3-м Силикатном проезде. Один из них сорвался и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще один случай травмирования ребенка произошел в Уфе 2 ноября. Следователи Кировского района возбудили уголовное дело после падения восьмилетнего мальчика с качелей в детской комнате фитнес-клуба. По предварительным данным, ребенок получил компрессионные переломы трех позвонков. Следствие проверяет соблюдение требований безопасности сотрудниками учреждения.

Мать мальчика Полина рассказала 5-tv.ru, что 4 октября родители оставили детей в специализированном детском центре при фитнес-клубе. Вернувшись примерно через час, они увидели сына лежащим на полу. Сотрудники объяснили, что ребенок, предположительно, упал.

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