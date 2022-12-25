Путин назвал самую главную цель России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Путин: главная цель России — объединение русского народа

Путин назвал самую главную цель России

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Основная разница между Россией и Западом — это наличие у РФ глобальной цели.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал самое главное отличие России от западных стран.

Российский лидер отметил, что глобальная разница между Россией и Западом в отношении к ценностям.

«У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. <…> У нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной», — объяснил Путин.

Путин добавил, что цель западных стран концентрируется вокруг материальной части, а Россия сосредоточена на развитии духовной составляющей.

«Разделяй и властвуй. А наша цель в другом — в объединении русского народа», — рассказал президент РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Путина о том, что Запад желает раздробить Россию.

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