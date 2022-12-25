Путин назвал самую главную цель России
Путин: главная цель России — объединение русского народа
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Основная разница между Россией и Западом — это наличие у РФ глобальной цели.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал самое главное отличие России от западных стран.
Российский лидер отметил, что глобальная разница между Россией и Западом в отношении к ценностям.
«У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. <…> У нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной», — объяснил Путин.
Путин добавил, что цель западных стран концентрируется вокруг материальной части, а Россия сосредоточена на развитии духовной составляющей.
«Разделяй и властвуй. А наша цель в другом — в объединении русского народа», — рассказал президент РФ.
Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Путина о том, что Запад желает раздробить Россию.
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