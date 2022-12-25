Рогозину проведут операцию по извлечению осколка из спины в понедельник

Рогозину в понедельник проведут операцию по извлечению осколка из шейных позвонков. Об этом бывший глава Роскосмоса сообщил ТАСС.

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра. <…> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема», — сказал Рогозин.

Он добавил, что специалисты в настоящий момент решают, как извлечь осколок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки Рогозина недалеко от позвоночника.