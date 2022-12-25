Терапевт Константинова предупредила о проблемах с сердцем из-за гриппа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Терапевт Константинова предупредила о риске воспаления сердца из-за гриппа

Терапевт Константинова предупредила о проблемах с сердцем из-за гриппа

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Свиной грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России, оставив далеко позади COVID.

Одним из последствий перенесенного свиного гриппа может стать воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.

«Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца — перекардит и миокардит», — цитирует медика URA.RU.

Константинова добавила, что вирус гриппа H1N1 может провоцировать ломкость сосудов, что приводит к кровотечениям. Также может появляться сыпь в виде синяков размером от точки до нескольких сантиметров в диаметре.

Кроме того, нередко у переболевших гриппом диагностируют вирусную пневмонию с осложнениями в виде высокой температуры (до 40 градусов) и посинения кожных покровов. Вдобавок у человека возникают симптомы острой дыхательной недостаточности: одышка и снижение сатурации. В дальнейшем появляется кашель с мокротой и цианоз кожных покровов.

«Если быстро не начать лечение пневмонии, то это может привести к образованию респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого — Прим. ред.) с возможным летальным исходом», — предупредила Константинова.

Накануне сообщалось, что инфекционные больницы России заполнили пациенты с тяжелой пневмонией — в 86 регионах страны бушует свиной грипп. Он стал самым распространенным вирусным заболеванием в России. На него сейчас приходится более половины всех диагнозов — коронавирус остался далеко позади. Темпы заболеваемости по стране только за последнюю неделю выросли на 35%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как долго длится восстановление после гриппа.

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