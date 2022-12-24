Атака вируса: инфекционные больницы России заполнили пациенты с тяжелой пневмонией

Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России. На него сейчас приходится более половины всех диагнозов — ковид остался далеко позади. Порой пациентов приходится вытаскивать буквально с того света. Из инфекционной больницы Петербурга, где лежат самые тяжелые больные, подробности в репортаже расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Валентина четвертую неделю в инфекционке. У нее, как ранее казалось, банальный грипп. На его фоне развилась пневмония, поразившая 90% легких. Только недавно пациентка смогла вставать и немного ходить.

«У меня не только пневмония сложная. У меня гемоглобин, лейкоциты — низкие. Мне все это поднимали: вливали кровь. Теперь мне стало лучше благодаря нашему доктору», — рассказала о лечении Валентина Гайдаш.

Ее соседка по палате — Галина. Говорит, никогда не болела гриппом, а тут зараза скосила ее саму, дочь, зятя и двух внучек. И все в один день. Теперь антибиотики, капельницы. Прошла неделя, а Галине все еще иногда нужна кислородная маска, чтобы вздохнуть полной грудью.

«Температура повысилась до 39 с лишним, слабость, головокружение. Вызвали врача, меня привезли сюда с пятницы на субботу», — вспомнила Галина Сытникова.

Именно пожилые люди и дети — в группе риска! Внучке Галины, которая тоже сейчас в больнице, всего два года. Врачи говорят, что именно таких маленьких пациентов сейчас — большинство. У младенцев, родившихся во время пандемии ковида, практически нет иммунитета к ОРВИ.

Инфекционное отделение заполнено на 99%. А оставшийся 1% — это свободные боксы на случай особо опасных инфекций, вроде чумы и эболы. Одного пациента выписывают, и его место тут же занимает другой. Есть потребность принимать больше пациентов. Но физически — никак!

Все как на гребне ковидной волны — переполненные отделения, халаты, маски. Только зараза другая — грипп. О котором, кажется, все забыли и расслабились. Но только не врачи.

«Если в прошлом году, на 50 больных один-два были с гриппом, сейчас — от 30 до 50%. По совокупности это средней степени тяжести, но они быстро поправляются. Крайне тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные», — рассказал заведующий инфекционным отделением Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Владимир Капацына.

Темпы заболеваемости по стране только за последнюю неделю выросли на 35%. В 86 регионах страны бушует свиной грипп. Врачи надеются, что праздники сделают свое дело. Например, в ковидную волну именно на январских выходных заболеваемость стала снижаться.

Правда, для этого лучше отказаться от походов в многолюдные места. А еще не стоит заниматься самолечением. Часто те, кто решил бросить вызов гриппу без помощи врача, оказываются в тех самых инфекционных боксах.