Глоба о смене элит: «2023-й уберет творческих людей в антироссийском состоянии»

Астролог заявила, что массовая миграция творческой интеллигенции продлится как минимум до 2025 года.

Астролог Тамара Глоба ожидает продолжение миграции российских артистов вплоть до 2025 года. В интервью Надежде Стрелец она заявила, что еще много отечественных звезд выскажется против политики страны и покинет родину. Как известно, с начала спецоперации РФ на Украине даже звезды первой величины, несмотря на армию фанатов и успешную карьеру в России, предпочли поддаться западной пропаганду. Среди них Алла Пугачева, Рената Литвинова, Артур Смольянинов, Земфира, Чулпан Хаматова и многие другие. Эта тенденция не потеряет актуальности в ближайшее время.

«2023-й уберет многих творческих людей, находившихся в агрессивном антироссийском состоянии. И будут проявляться люди, которые относились к творческой элите в других странах. Точно также они станут выступать „за“ и „против“ режимов — на этих уровнях я вижу серьезные проблемы, стрессы, даже ограничения свободы», — сказала Глоба.

По мнению астролога, массовое желание переехать за границу в грядущие годы реализовать будет непросто. Звезды шоу-бизнеса также не смогут сохранить уровень дохода и статус в эмиграции, так как творческие специальности в принципе не будут приносить больших денег. Эксперт добавила, что население всего мира станет все активнее погружаться в политическую повестку и разбираться в вопросах устойчивости в нынешние времена.

В будущем Тамара Глоба видит сложности в пересечении межгосударственных границ, ужесточение контроля, что продлится как минимум три года. Внутри стран ожидаются столкновения поколений: приверженцы разных моделей общества будут конфликтовать, течения прошлого и будущего скорее вскипят, чем объединятся в общий поток. Многие тайны откроются, появятся новые возможности для самореализации, так как конкуренция на рынке полностью переформатируется.

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