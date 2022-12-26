Глава МИД Лавров: Запад скоро не сможет «рулить» в мировой экономике

Глава МИД Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями российских СМИ в Москве затронул тему баланса в мире.

«Если говорить о компромиссах, то во время триумфального визита в США Зеленский заявил: „Справедливый мир — это никаких компромиссов“. Это ровно то, чем сейчас руководствуются и его хозяева. Никаких компромиссов, мы будем диктовать нашу волю. Именно поэтому нужно победить Россию, как они говорят, не только на поле боя, но и нанести ей стратегическое поражение, чтобы никому неповадно было», — отметил дипломат.

Лавров довольно низко оценил ценность валюты США, назвав ее обесценивающимися «зелеными бумажками».

«Вот в чем состоит специфика момента. И подавляющее большинство стран мира это видит и прекрасно понимает. Да потребуется какое-то время, чтобы избавиться от этих пут западной долларовой западноориентированной. Нужно время, слишком глубоко увязли в эту систему практически все страны за период послевоенный, когда эти инструменты еще рассматривались как перспективные», — объяснил Лавров.

Дипломат уверил, что в ближайшее время будет наблюдаться сокращение возможностей Запада «рулить» в мировой экономике, как хочется. А поэтому придется договариваться

«Мы за Западом бегать не собираемся, они разорвали почти все отношения. У нас есть с кем развивать взаимодействие в экономике, в социальной сфере, в культурной, спортивной, в конце концов. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил и с кем мы порой очень сложные достигали компромисса. Но когда они достигались, никто никогда никого не обманывал, с Западом все ровно наоборот», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как администрация Байдена пытается положить конец мировой истории.