Женщины старше 40 лет могут спокойно выносить ребенка и родить. Однако тем, кто идёт за первенцем, следует быть осторожным.

Накануне стало известно, что звезда сериала «Маргоша» 41-летняя Мария Берснева стала мамой во второй раз. Акушер-гинеколог Мария Милютина в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, чем может быть опасна беременность для женщин такого возраста и старше.

По словам специалиста, если роды не первые, то возраст от 40 до 45 лет считается благоприятным для вынашивания детей. Однако усиливается риск хромосомных патологий.

«Если планируется первая беременность в возрасте старше 40 лет, то кроме риска хромосомной патологии, там достаточно высокий риск, что беременность просто не наступит. Порядка 20% женщин уже не смогут родить ребенка в собственной яйцеклетке в возрасте 40 лет. И проблема сегодняшнего дня — это наступление раннего климакса. Сейчас женщины выглядят моложе, заботятся о себе, выглядят моложе, чем их мамы, а вот климакс у них наступает гораздо раньше», — объяснила врач.

При этом наиболее опасной для женщин становится беременность в возрасте старше 45 лет, когда к хромосомным патологиям добавляются проблемы с давлением, желудочно-кишечным трактом или почками. Все это осложняет процесс вынашивания ребенка.

Мария Милютина обратила внимание, что женщинам, которые решают родить после 40 лет, рекомендуется тщательно подготовиться. Важно обследоваться, найти квалифицированного врача, принимать витамины, чтобы закрыть все дефициты.

«Можно и нужно рожать после 40 в том числе, но нужно подходить к этому разумно. Плюс женщина чувствует себя молодой. Возраст женщины определяется возрастом ей ребенка. Здесь, конечно, нельзя сказать, что кто-то будет чувствовать себя моложе, кто-то будет чувствовать себя после беременности истощенным, со сниженной энергией и пострадавшим здоровьем. Это зависит от исходных данных очень сильно. Важно грамотное наблюдение и лечение сопутствующих заболеваний», — подытожила Марина Милютина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда телесериала «Маргоша» стала мамой через 20 лет после рождения первенца.