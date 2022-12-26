Мертвый попутчик: зачем пьяный мужчина возил на каршеринге труп по Петербургу

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Петербуржец, возивший труп на крыше каршерингового авто, дал показания в полиции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Strieder; 5-tv.ru

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Разбитую машину с человеком на крыше обнаружили очевидцы. Нетрезвого водителя уже в ней не было.

В Петербурге расследуют странное происшествие. Водитель каршеринга сбил человека и три километра возил его по окрестностям, прежде, чем заметил, что что-то нет так. Он сам дал показания: сколько выпил, перед тем, как сесть за руль, как мог — даже будучи нетрезвым — вообще не заметить, что сбил человека, почему не вызвал экстренные службы. Пугающе странные ответы услышала Екатерина Шипилова.

На этих эксклюзивных кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, по ночной дороге проезжает каршеринговый автомобиль. На крыше машины пешеход — его водитель сбил на улице Кораблестроителей, а потом проехал еще несколько проспектов, прежде чем остановился.

Разбитую машину с человеком на крыше очевидцы обнаружили здесь — на перекрестке Морской набережной и улицы Мичманской. Со слов людей, сбитый мужчина уже не дышал. Врачи констатировали смерть.

Двигатель был заглушен, а водителя ни в салоне, ни рядом с автомобилем не было.

«Машина была холодная, какое-то время она там стояла. Примерно около часа, может больше, двигатель был холодный», — рассказал очевидец.

Сбежавшего водителя полицейские задержали утром. Вычислить его удалось по данным аккаунта в каршеринговой компании. 32-летний задержанный не сразу смог вспомнить события ночи. Известно, что накануне находился в ресторане на корпоративной вечеринке. Выпивал. После на арендованной машине отвез коллегу, а когда ехал домой, почувствовал удар. Останавливаться не стал, якобы чтобы не создавать пробку. В нашем распоряжении оказалась часть протокола допроса.

«Я хотел позвонить по экстренному номеру, чтобы сообщить о случившемся, но сначала завершил аренду, а далее у меня сел телефон. После этого я решил остаться на улице, так как не готов был к общению с коллегой, и уснул на скамейке возле своей парадной», — рассказал подозреваемый.

Погибшим оказался 39 летний сотрудник крупного металлургического завода. У мужчины осталась жена и двухлетний сын.

Возбуждено уголовное дело. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и оставление места ДТП, виновнику происшествия грозит от 5 до 12 лет лет лишения свободы. Сейчас он находится в следственном изоляторе и пока не решен вопрос — будет ли дожидаться суда в тюрьме или под домашним арестом.

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Мертвый попутчик: зачем пьяный мужчина возил на каршеринге труп по Петербургу

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