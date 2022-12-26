Рогозину провели операцию по извлечению осколка из позвонка

Экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, получившему проникающее осколочное ранение в результате обстрела в Донецке, провели сложную операцию. Украинский осколок был успешно извлечен из района шейного отдела позвоночника политика. О состоянии прооперированного 5-tv.ru сообщил его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — рассказал источник.

Металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел в тело Рогозина выше лопатки. Боеприпас чудом не задел легкое. Врачи опасались проводить операцию по его извлечению из-за того, что хирургическое вмешательство могло угрожать жизни. Однако все прошло успешно.

Ранее 5-tv, ru писал, что при взрыве в Донецке пострадали еще двое военных советников. Также погиб помощник Михаил Бридасов. На похороны к коллеге Рогозин прибыл несмотря на серьезную травму.