Рогозину провели операцию по извлечению осколка из позвонка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 52

Врачи предполагали, что политик всю оставшуюся жизнь проведет с металлическим куском снаряда в теле.

Рогозину провели операцию по извлечению осколка из позвонка

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, получившему проникающее осколочное ранение в результате обстрела в Донецке, провели сложную операцию. Украинский осколок был успешно извлечен из района шейного отдела позвоночника политика. О состоянии прооперированного 5-tv.ru сообщил его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — рассказал источник.

Металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел в тело Рогозина выше лопатки. Боеприпас чудом не задел легкое. Врачи опасались проводить операцию по его извлечению из-за того, что хирургическое вмешательство могло угрожать жизни. Однако все прошло успешно.

Ранее 5-tv, ru писал, что при взрыве в Донецке пострадали еще двое военных советников. Также погиб помощник Михаил Бридасов. На похороны к коллеге Рогозин прибыл несмотря на серьезную травму.

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