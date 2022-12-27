Умер племянник покойной Анны Самохиной: «Слишком красивый для этого мира»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 893

Умер племянник покойной актрисы Анны Самохиной

Умер племянник покойной Анны Самохиной: «Слишком красивый для этого мира»

Фото: © РИА Новости / Продюсерская компания Псевдоним; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Печальное известие сообщила единственная наследница актрисы Александра.

Дочка покойной Анны Самохиной Александра сообщила печальное известие. Через 14 лет после смерти актрисы не стало ее племянника Дениса.

«Мой единственный брат, единственный муж и отец, единственный сын, его не стало 12 ноября… Не стало! Иконописец, художник и музыкант, слишком красивый для этого мира», — написала Александра в социальной сети.

К слову, Анна Самохина умерла от рака желудка в 2010 году. Последние годы жизни актриса провела в петербургском хосписе. Как вспоминала Александра, для нее это было жуткое время, она не могла принять, что мамы скоро не станет. Просила родственницу бороться, но Самохина и сама понимала — близок конец.

После смерти Самохиной Александра опасалась, что и ее может настичь онкологическое заболевание. Поэтому некоторое время не ходила к врачам и не проверяла здоровье.

«Доходило даже до панических атак. Если что-то заболит, то все — казалось, что умираю. Страх смерти отпустил меня всего несколько лет назад», — рассказывала Александра на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует больной раком толстой кишки единственный трехкратный чемпион мира Пеле.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторни...

Последние новости

6:50
Лариса Гузеева на глазах у публики побила тарелки об пол в ресторане
6:35
В сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово
6:34
Мистика от королевы детективов: почему Донцова не пишет в романах про свою семью
6:20
Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери из-за нехватки оружия
6:14
Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП
6:05
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки

Сейчас читают

Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023