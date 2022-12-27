Черная икра и елка под потолок: Анна Нетребко похвасталась жизнью в Европе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Анна Нетребко похвасталась празднованием Рождества в Вене

Черная икра и елка под потолок: Анна Нетребко похвасталась жизнью в Европе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Оскандалившаяся оперная певица, несмотря на осуждения, продолжает делиться с публикой моментами из роскошной жизни.

Оскандалившаяся вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Анна Нетребко рассказала публике, как она встретила Рождество в Вене. Без пафоса не обошлось.

51-летняя оперная певица в этом году еще больше свой взор решила обратить на Европу. Концерты, выступления. Ведь там буквально требовали, чтобы она негативно высказалась в адрес Родины. А если слова не промолчит, то потеряет немало денег. Это и вынудило якобы ее осудить спецоперацию. Но печаль при этом, кажется, не испытала. В социальной сети она рассказывает, как прелестно живется ей в Вене, как она путешествует по миру. И, кажется, вовсе не стесняется демонстрировать роскошную жизнь.

Так, Рождество Нетребко отметила в кругу близких и родных, как и полагается. Но выглядело это вычурно и напыщенно. В своих апартаментах в Вене она закатила настоящий пир. На столе красовались бутерброды с черной икрой, запеченный гусь с яблоками, другие яства на столе соседствовали с богатым декором в виде подсвечников, дорогой посуды, ростовых кукол.

Не забыла Нетребко похвастаться и главной красавицей — елкой. В квартире знаменитости в этом году их оказалось сразу несколько. Высокие, под самый потолок, пышные…

Многие пользователи сети вместо умилений и поздравлений возмутились увиденному. Они отметили, что праздник, конечно, отменять не стоит, но аппетиты желательно нужно было поубавить. А дальше если нет, то хотя бы не демонстрировать простым гражданам роскошную жизнь.

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