В России впервые за семь лет продажи смартфонов снизились на 20%

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Покупатели стали меньше засматриваться на дорогие модели.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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В России упали продажи смартфонов. Это произошло впервые за семь лет. Как пишут «Известия», с января россияне купили всего 24 миллиона гаджетов. Это на 20% меньше, чем годом ранее.

Также оказалось, что пользователи стали меньше засматриваться на дорогие модели. Все из-за прекращения поставок, проблем с логистикой и временного замораживания программ кредитования и рассрочки. По словам ритейлеров, доля ведущих мировых брендов Samsung и Apple снизилась на треть.

От еще большего обвала российский рынок спасли китайские производители. Покупки гаджетов из Поднебесной выросли с 50 до 65%. В новом году снижения продаж уже не будет, считают аналитики. С большой долей вероятности их удастся сохранить на нынешнем уровне.

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