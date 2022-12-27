Из-за противостояния России и Запада 2023 год станет решающим для всего мира

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Global Times: РФ демонстрирует силу в противостоянии Западу в экономике и в военной сфере

Из-за противостояния России и Запада 2023 год станет решающим для всего мира

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Штаты используют Украину в своих интересах, но в следующем году все прекратится.

У России высокий военный и экономический потенциал, поэтому она может продолжительное время противостоять США и принять решительные действия для удачного завершения украинского кризиса в следующем году. Об этом говорится в китайской газете Global Times. Эксперты поднебесной выразили изданию свое мнение касаемо сил Москвы.

«Россия демонстрирует решимость и мощь, необходимые для длительного противостояния не только с Украиной, но и с США, а также прочими западными странами не только в военном плане, но и экономически», — говорится в материале.

Китайские специалисты уверены, что следующий год станет решающим для всего мира. Украинский конфликт должен завершиться благодаря российской стороне. При этом неясно, до каких пор и в каких масштабах коллективный Запад будет отправлять финансовую и военную помощь киевскому режиму. Вероятно, в 2023 году Вашингтон постарается усилить конфликт в Незалежной еще больше.

Как отметил эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн, речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США, с которой он выступил на прошлой неделе во время визита в Штаты, «задала высокий тон». Из-за этого «пространство для переговоров ограничено». В связи с этим американскому правительству следует соблюдать «политкорректность» и даже если Вашингтон хочет диалога с Москвой, то не сможет изменить свою категорично позицию в отношении РФ.

Цуй Хэн уверен, что президент Штатов Джо Байден будет без зазрения совести «использовать Украину в качестве козыря ради своего переизбрания»

«Для прямого конфликта между Россией и Соединенными Штатами нет необходимости и приемлемых условий. Вашингтон заинтересован в войне, которая ведется чужими руками без крупных последствий для американской стороны», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская артиллерия уничтожила две американские РСЗО HIMARS на Украине.

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