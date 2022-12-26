Российская артиллерия уничтожила две американские РЗСО HIMARS на Украине
Минобороны РФ: в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта вооружения ВСУ с HIMARS
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpl. Colton Garrett; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Американские РЗСО были стерты в пыль российскими военными на стоянке.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили пункт починки вооружения ВСУ. На расположенной в районе города Краматорск Донецкой народной республики разрушенной базе находились американские реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.
«Уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня „HIMARS“ производства США», — сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам генерал-лейтенанта, на украинском пункте так же хранились две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автотехники.
Кроме того, Конашенков добавил, что в двух районах ЛНР были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.
Ранее 5-tv.ru писал, что в рядах ВСУ были обнаружены наемники из из более чем 30 стран.
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