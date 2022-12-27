«Работаем над этим вопросом»: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом

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Рита Миронова
Рита Миронова 362

74-летний Михаил Шуфутинский заявил, что готовится стать отцом в третий раз

«Работаем над этим вопросом»: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Певец мечтает о наследнике от своей супруги, которая моложе его на 25 лет.

Российский шансонье Михаил Шуфутинский мечтает о третьем ребенке. Об этом он заявил на своем концерте, передает «Московский комсомолец».

Для певца возраст не помеха — в свои 74 года он счастлив в браке с 46-летней супругой Светланой Уразовой, которая сопровождает его даже на гастролях. Шуфутинский признался, что будет рад, если жена подарит ему ребенка.

«Мы работаем над этим вопросом. А там, как Бог положит», — цитирует артиста «Московский комсомолец».

У Шуфутинского есть двое взрослых сыновей. Для полного счастья не хватает только наследницы. Но, как говорит сам певец, девочки у него тоже есть — внучки Ханна и Аня.

«Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын. Тем более, девочки у меня есть. У меня же — внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка — здесь, в России», — рассказал артист.

Чувства к Светлане Уразовой у Шуфутинского начали зарождаться еще давно, когда он был в браке со второй женой. Певец стал ухаживать за танцовщицей, но она отвергала его, согласившись на отношения только после смерти второй жены Шуфутинского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прихоти в райдере у Шуфутинского.

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