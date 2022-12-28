Соколовский раскрыл, когда покажет лицо сына: «Ощущаю, что вот-вот»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Певец Соколовский заявил, что скоро покажет поклонникам лицо девятимесячного сына

Соколовский раскрыл, когда покажет лицо сына: «Ощущаю, что вот-вот»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Девять месяцев назад у выпускника «Фабрики звезд» и его возлюбленной Ангелины Сурковой родился мальчик, названный Дэвидом.

Певец Влад Соколовский обрадовал поклонников новостью о том, что скоро покажет лицо сына Дэвида, которому сейчас девять месяцев. О своем намерении исполнитель сообщил в соцсети, опубликовав фото с малышом и своей возлюбленной Ангелиной Сурковой — матерью ребенка.

«Чувствую, что это произойдет совсем скоро! Речь не об интриге для публики. Тут чисто про наше внутрисемейное ощущение этого момента. Это очень тонкий процесс. Но я прям уже ощущаю, что вот-вот!» — подписал снимок экс-солист группы «БиС».

Влад Соколовский с сыном и возлюбленной Ангелиной Сурковой.Влад Соколовский с сыном и возлюбленной Ангелиной Сурковой. Фото: instagram* / vs20

В марте 33-летний выпускник «Фабрики звезд» сообщил, что у него с моделью Ангелиной Сурковой родился сын, которого они назвали Дэвид. О будущем пополнении в семье Соколовский и Суркова рассказали в октябре прошлого года. В отличие от артиста для его избранницы ребенок стал первым. У певца уже есть четырехлетняя дочь Мия от певицы Риты Дакоты.

К слову, поклонники обвиняли Суркову в расколе отношений Дакоты и Соколовского. Они утверждали, что Влад изменял Рите со многими девушками, среди которых могла быть и Ангелина. Скандальный развод «фабрикантов» состоялся в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколовскому стало плохо на экстрим-шоу в Африке. У певца начались проблемы с животом, похожие на кишечную колику, которую могут вызывать глисты или гастрит.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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