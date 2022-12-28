Огромный чемодан и особняк: где отметит Новый год Оксана Самойлова

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Оксана Самойлова и Джиган уехали отмечать Новый год на виллу в Дубай

Огромный чемодан и особняк: где отметит Новый год Оксана Самойлова

Фото: ВКонтакте / Оксана Самойлова

Читайте нас в: Дзен Новости

Излюбленное место знаменитостей пришлось украшать к празднику.

У Оксаны Самойловой и Джигана прошла вторая по счетуи весьма дорогостоящая свадьба, а потом звезды решили немного отдохнуть от социальных сетей и долго ничего не выкладывали. Однако молчание было прервано: стало известно, что вся семья снова едет в аэропорт с огромными чемоданами. Более того, для всех вещей потребовалась отдельная машина!

Известно, что знаменитости решили отпраздновать Новый год не в России, а за рубежом. Самойлова с детьми и Джиганом вновь отправились в излюбленный Дубай.

Влюбленные взяли себе огромный особняк, однако елки в нем не оказалось. Собственно, для Оксаны это не оказалось проблемой, и она отправилась по магазинам, чтобы купить украшения в новый дом.

«Как вы понимаете, у нас нет никакого новогоднего настроения. И мы решили его купить. Мы идем за елкой. Без нее вообще не вариант. Дед Мороз даже не поймет, куда подарки класть», — написала блогер.

Впереди публику «миллион публикаций» с пальмами и лайфхаками о том, как украсить дом к празднику. И все за авторством Оксаны Самойловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что спустили миллионы российские звезды в 2022 году.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

1:10
Протестующие заблокировали въезд в Косово и Метохию на КПП «Мердаре»
1:06
Огромный чемодан и особняк: где отметит Новый год Оксана Самойлова
0:49
Выморозить или вытравить: можно ли избавиться от тараканов навсегда
0:31
Соколовский раскрыл, когда покажет лицо сына: «Ощущаю, что вот-вот»
0:14
Разозлить Кролика: какие платья лучше не надевать на Новый год
23:57
Подольская раскрыла правду о первом сексуальном опыте: «Ни дня не встречались»

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023