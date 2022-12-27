Дома, машины, барбекю: на что спустили миллионы российские звезды в 2022 году

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 5

Стало известно, на что спустили миллионы звезды российского шоу-бизнеса в 2022 году

Дома, машины, барбекю: на что спустили миллионы российские звезды в 2022 году

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Российские селебрити тратили деньги не только в России, но и за рубежом. В их числе оказались Ольга Бузова, Ксения Бородина, Джиган и Оксана Самойлова.

Уходящий год стал непростым для российского шоу-бизнеса по ряду причин. Однако, несмотря на все сложности, звезды нашли способы потратить на автомобили и жилье целые состояния.

В топе дорогостоящих покупок оказалась Ольга Бузова. В этом году поющая теледива переехала в свою новую квартиру, купленную еще несколько лет назад. За 200 квадратов жилья певица отдала 120 миллионов рублей. В 2022 году звезда пополнила свой список недвижимости еще одним объектом. Бузова приобрела дом в поселке Монастырь Адлеровского района Сочи. Как пишет KP.RU, особняк артистки находится в горах, в окружении реликтовых деревьев и недалеко от реки. Дом занимает 280 квадратных метров, а на участке в восемь соток есть бассейн и зона барбекю. Покупка обошлась певице в 40 миллионов рублей. При этом она еще не успела обустроить домик в горах мебелью.

Коллега Ольги Бузовой по «Дому 2» Ксения Бородина тоже обзавелась новым жильем. К 39-летию бизнесвумен подарила себе квартиру стоимостью около 50 миллионов рублей. Она расположена в старинном доме в центре Москвы. При этом Бородина позаботилась и о будущем двух дочерей: заботливая мама уже купила наследницам по квартире. Также телеведущая решила вложиться в недвижимость в ОАЭ, объяснив это тем, что хочет создать для себя финансовое подспорье. Пока что семейство живет в загородном доме.

Еще одно приобретение Бородиной в 2022 году — серебристый Rolls-Royce. В своем блоге Ксения призналась, что ждала именно это авто целый год. За машину она заплатила 45 миллионов рублей.

Инвестировать в недвижимость в 2022 году решил и Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой. Многодетная семья часто летает отдыхать в Дубай. Чтобы не снимать жилье, Джиган и Самойлова купили квартиру в комплексе Dubai Hills. Ее площадь составляет 121 квадратный метр. При этом многодетная мать похвасталась, что ей удалось купить жилье в престижном районе всего за 36 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Пресняков вместе с супругой обосновался на Гавайях.

Тема:
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