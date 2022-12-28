Биржевые цены на нефть стали выше после введения потолка на топливо из РФ

Биржевые цены на нефть уже пошли вверх. Что дальше? Какие последствия ждут страны, которые пытались надавить на Россию? Виктор Синеок просчитал перспективы.

Вот он, новый «ценовой потолок», тот, который пробили биржевые котировки сразу после выхода указа президента России. Брент теперь — 86 долларов. И есть подозрение, что дальше больше будет. Российская нефть не пойдет к тем, кто хочет ограничивать цену. Покупателей в мире много.

«Запад должен понимать, что мы можем переориентировать поставки нефти на другие рынки. А другие рынки — это Восток, который поглощает очень много нефти», — уверен финансовый аналитик Михаил Беляев.

Недружественным странам в документе все разъясняется предельно коротко и понятно. Никаких поставок юридическим и физическим лицам, что пытаются вписать в контракт ограничения. Контрмера вступает в силу 1 февраля и действует пока до июля будущего года. Исключение возможны только по специальному президентскому решению. О том, что ответ на потолок цен на нефть будет обязательно, Путин объявил журналистам еще в четверг.

«В мировую экономику стараются „ввинтить“ новые, не присущие рыночной экономике инструменты. Отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить», — утверждал Путин.

То есть, с февраля на нефтяном рынке все будет по-новому. И, кстати, это не значит, что недружественные страны останутся без нефти. Ее будут перепродавать, только выйдет гораздо дороже.

«Особенность нефти достаточно сложно отследить, потому что существуют разные схемы смешивания, замена документов, транспорта. Главным результатом здесь будет то, что цена для стран, которые подписались под потолком, — увеличение цены этой же российской нефти для них», — считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

А ведь изначальная схема казалась простой: надавить на Россию, но не резко. Сначала потолок был бы приемлемым, но если принять условия — значит попасть в зависимость от покупателя. Да еще и недружественного притом. Кстати, большинство стран, что продают нефть, такую схему не поддерживают. А дружественные потребители готовы покупать больше.

«Те страны, которые хотят сотрудничать с нами — Китай, Индия, Турция — никаких ограничений не вводили. Я думаю, что им в голову не приходить прописывать это в контрактах», — заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Что будет теперь с потолком цен на газ, о котором недавно тоже договорились в Европе? Вероятно, ответ будет подобным. И последствия энергетики Старого света там понимают. Министр обороны Австрии заявила: надо готовиться к блэкауту.

«Необходимо подготовиться к отключениям в Австрии и других странах Европы. Вопрос не в том, наступит ли блэкаут, а в том, когда он настанет. Треть граждан будет не в состоянии обеспечить себя электроэнергией уже на четвертый день после отключений».

В странах ЕС так же создать казармы для обеспечения людей теплом. Правда, называться они будут не «пунктами несокрушимости», а «островами безопасности».