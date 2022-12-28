В Петербурге выявили десятки нелегальных точек продаж петард и салютов

За несколько дней до нового года МЧС проверяет точки продаж петард и фейерверков — у многих бизнесменов нет не то что сертификатов соответствия на товары, но и даже разумных объяснений, почему их товар безопасен. Дмитрий Будков узнал, как не взлететь на воздух вместе с петардами в эту новогоднюю ночь.

Петербург. Апраксин двор. Фейерверками и петардами здесь торгуют на каждом углу, даже в ларьках с одеждой. Цены ничуть не дешевле, чем в специализированных магазинах, а то и выше.

«Вот это самый большой 20 тысяч», — говорит продавец.

На одних сломана упаковка, на других не указан срок годности. Как все хранится — самому продавцу известно. Спрашиваем, есть ли на пиротехнику сертификаты.

«Смотрите! Фирма, название. Как говорится, все в интернете есть! Занимаемся уже больше десяти лет продажей. Ну, не везем такое, как контрафакт», — объясняют за прилавком.

«Мы проверили пять ларьков с пиротехникой. В каждом представлен огромный ассортимент фейерверков и петард. Но ни один продавец не смог предоставить документы на товар. В основном просили поверить им на слово, мол, продают только качественную пиротехнику», — передал корреспондент Дмитрий Будков.

За несколько дней до нового года по всей стране МЧС проверяет магазины с пиротехникой. Но от этого ни нелегальных точек, ни желающих провести праздник с огоньком меньше не становится. Спрос перед Новым годом — фееричный. Эксперты советуют тщательно подойти к покупке салюта, прежде чем поджечь фитиль.

«Все пиротехнические изделия имеют сертификаты соответствия. На каждой коробочке есть свой артикул. При покупке любой покупатель может спросить наличие этих сертификатов. На каждой коробочке есть срок годности», — объяснил совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин.

Бытовая пиротехника делится на три класса опасности. Первый, пожалуй, самый безобидный — хлопушки и бенгальские огни. Их можно спокойно держать в руках. Второй — петарды. Поджигая их, лучше отойти на пять метров. Самый опасный — третий класс — салютные батареи.

«При срабатывании батареи, происходит небольшая детонация вниз, и коробка может подпрыгивать. Учитывая, что она узкая, возможно непроизвольное опрокидывание. Чтобы этого не происходило, ее как-то надо закрепить, обычно два кирпича, два булыжника подкладывают», — сообщил совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин.

Запускать такой фейерверк нужно как минимум в 30-ти метрах от зданий, деревьев, и, конечно, самих людей. Поджигать только на расстоянии вытянутой руки в безветренную погоду. Похоже, этот мужчина пренебрег правилами. Яркие огни полетели не в небо, а в друзей.

К счастью, обошлось без пострадавших. И так бывает не всегда, даже если товар не контрафактный. Ежегодно от стреляющей, взрывающейся пиротехники, страдают сотни россиян. Восемь лет назад Константин Дебликов во время неудачного файер-шоу на корпоративе потерял кисти обеих рук, в которых мгновенно взорвались два пиротехнических фонтана.

«Эта пиротехника не должна была взрываться, не должна была стрелять ракета. Должен быть просто столб искр от нее. Пиротехника вроде бы была вся сертифицированная, возможно были нарушены условия хранения», — рассказал пострадавший Константин Дебликов.

Ожог рук, лица и глаз, говорят медики, — самые распространенные травмы после использования пиротехники, в итоге праздничный салют становится причиной инвалидности.

«Окулисты и травматологи-ортопеды сейчас чувствуют увеличившееся количество пациентов с подобного рода травмами. В моей практике были и оторванные петардами пальцы и разорванная кожа на теле и кожа на голове, что требует достаточно длительного лечения», — сказал врач-травматолог Юрий Глазков.

Жителям Курской, Белгородской и Брянской областей власти запретили в новогоднюю ночь использовать любую пиротехнику. Тихо, по-семейному, без шумных салютов и гуляний встречать посоветовали и в Москве. Иначе штраф выпишут за нарушение закона о тишине. Остальным стоит действовать по инструкции, чтобы не встретить новый 2023-й в больничной палате.