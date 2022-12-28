Жади из «Клона» шокировала поклонников внешностью без фотошопа

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Актрису Антонелли из сериала «Клон» поклонники уличили в использовании фотошопа

Жади из «Клона» шокировала поклонников внешностью без фотошопа

Фото: Instagram* / giovannaantonelli

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда бразильских сериалов засветила свое «истинное лицо» в соцсети.

Прославившаяся ролью Жади в суперпопулярном в начале нулевых сериале «Клон» актриса Джованна Антонелли разочаровала поклонников недавним фото в соцсети. Привыкшие видеть 46-летнюю звезду с идеальной ухоженной внешностью и подтянутой фигурой фанаты на этот раз отметили, что она выглядит далеко не блестяще.

Критику вызвал снимок Антонелли с ее возлюбленным Леандро Ногейра. Пара на нем выглядит мило и романтично, однако подписчики отметили обилие морщин и несвежий цвет лица актрисы. Поклонники удивились резким переменам в ее внешности, ведь совсем недавно она выкладывала фото, на которых ее кожа выглядела молодой и без единой морщинки.

Так, в октябре звезда бразильских сериалов опубликовала снимок, на котором позирует в зеленом бикини, демонстрируя идеальную фигуру. Поклонники тогда восхитились отличной формой актрисы и похвалили ее за смелость и откровенность, ведь на снимке Антонелли предстала без макияжа и обработки изображения.

Однако теперь фанатов начали терзать сомнения: действительно ли ранее актриса не использовала всевозможные цифровые ухищрения, чтобы выглядеть на фото свежо и молодо. Своими подозрениям подписчики активно делятся в комментариях под новым снимком Антонелли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Карла Диас, известная ролью Хадижи в сериале «Клон», вышла замуж за состоятельного депутата и зоозащитника Фелипе Бекари.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

10:22
Центробанк РФ предлагает ввести ограничения в правила льготной ипотеки
10:13
Фотографию Шольца закатали в ледяную глыбу в Хабаровске: «С наступающим!»
10:04
Слабоватая ярость: Запад признал устойчивость российской экономики
9:54
Митрополит Павел просит Зеленского не забирать у УПЦ доступ к храмам Лавры
9:45
Жади из «Клона» шокировала поклонников внешностью без фотошопа
9:36
В Петербурге выявили десятки нелегальных точек продаж петард и салютов

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023