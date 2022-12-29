Искусство против рейтинга: можно ли достучаться до разума вандалов-граффитистов

В мире проводится множество фестивалей по «наскальной живописи», но можно ли за их счет перевоспитать хулигана?

Граффити — не массовое молодежное увлечение. Это просто ограниченный круг хулиганов, которые калечат городские пространства. Как пишет «Российская газета», 1,7% респондентов лично знакомы с людьми, занимающимися нанесением граффити.

Несмотря на то, что в обществе проводятся различные фестивали, хулиганью они не нужны, ведь их больше интересуют острые ощущения и «рейтинг в тусовке». Более того, обозреватели считают, что у таких рисовальщиков «мазни» нет собственных идей, рисовать они не умеют, а учиться не хотят. При этом на специализированных мероприятиях можно найти интересные работы, которые способны оживить серую городскую реальность. Например, в самоуправляемом хипстерском районе Копенгагена Христиании рисунки на стенах поощряются обществом.

Что касается правового регулирования, чтобы наказать так называемого «пачкальщика» по российскому законодательству, необходимо предоставить фото или видеофиксацию нарушения. Но даже в этом случае, как правило, все заканчивается штрафом, потому что нарушители в основном несовершеннолетние, либо студенты, за которых расплачиваются родители.

Большие неприятности несет нарисованная на стенах запретная символика, за которую можно получить срок до пяти лет лишения свободы. Чтобы привлечь горе-художника за вандализм (до трех лет лишения свободы), он должен действовать в составе группы и напакостить масштабно.

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