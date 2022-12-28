Война между Россией и НАТО? В США опубликовали стратегию на случай эскалации

Американские аналитики видят четыре возможных сценария в противостоянии Москвы и Вашингтона.

Корпорация RAND опубликовала доклад со стратегией США на случай эскалации в противостоянии с Россией. В документе американских аналитиков указаны возможные варианты развития событий, а также методы по наказанию РФ, которые помогут не привести к полномасштабной войне.

Всего в США видят четыре сценария:

ракетный удар РФ без человеческих жертв;

ответ США на уничтожение своего спутника на земной орбите;

удары РФ по объектам НАТО с человеческими жертвами;

полномасштабный удар России по базам НАТО в Европе.

В случае первого сценария США могут применить «дипломатическое давление». В случае второго варианта Америка усилит санкции.

В рамках третьего сценария, по мнению аналитиков, США вправе применить ракетный удар по территории РФ, но не слишком интенсивный, иначе это воспримется как начало полномасштабной войны.

В случае четвертого сценария аналитики рекомендуют США нанести удары по новым территориям России с тем предлогом, что в Америке их считают украинскими.

«Нужен достаточно сильный удар, чтобы союзники по НАТО не восприняли это как проявление слабости, однако у РФ не должно сложиться ощущения, что альянс нацеливается на полномасштабный конфликт», — отметили в докладе.

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