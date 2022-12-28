Сходит с ума или скучает по славе: чем вызвано странное поведение Мадонны

Легендарная певица продолжает шокировать поклонников в соцсетях. Некоторые пользователи заподозрили, что 64-летняя звезда потеряла рассудок.

Мадонна вновь дала повод усомниться в ее ментальном здоровье, опубликовав неоднозначное рождественское фото в окружении своих детей. Почему певица внезапно ударилась в хайп, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Екатерина Верченова.

Специалист предположила, что с помощью эпатажного поведения Мадонна пытается компенсировать недостаток внимания. Именно поэтому в ее аккаунте появилось очередное странное фото. На снимке американская певица одета в пижаму, а вот ее дети предстали в корсетах, платьях и обуви на каблуках.

«Когда мы говорим про Мадонну, мы должны помнить, какой тип личности у нее преобладает. У нее преобладает все-таки истероидный тип личности и нарциссический. То есть эта та женщина, которая хочет привлекать внимание. Очень много эпатажа у нее присутствовало и раньше, и сейчас», — пояснила Екатерина Верченова.

При этом психолог подчеркнула, что имя Мадонны уже сходит с пика славы, но 64-летняя артистка не может с этим смириться и пытается продлить свою популярность.

«Я бы не стала говорить о том, что Мадонна больна или у нее есть какое-то психологическое расстройство. Это обусловлено ее психическом типом личности. Как правило, когда у нас появляется стресс, либо мы не получаем то, чего хотим, определенное поведение, характерное типу личности, активизируется», — подытожила Верченова.

Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем Мадонна пожевала и выплюнула украинский флаг.