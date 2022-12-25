Оскар Кучера поддерживает проведение специальной военной операции России на Украине.

Флаг Украины прожевала и выплюнула певица Мадонна. Публикацией в социальных сетях поделился актер Оскар Кучера.

«Интересно, Зеленский позвонит Байдену, чтобы тот сделал бабушке атата?» — вопрошает артист.

В том, что одна из самых известных певиц современности на камеру пожевала украинский флаг, пользователи соцсетей увидели скрытый сигнал Штатов. Кучера согласился с мнением общественности.

«Я, конечно, не расшифровыватель знаков, но тут уж прям перебор, как мне кажется…» — написал он в Telegram.

Оскар Кучера поддерживает специальную военную операцию на Украине (СВО). Кроме того, по его словам, городские празднования и украшения на Новый год стоит сделать поскромнее.

«Если говорить о праздниках в городах, то, мне кажется, можно ограничиться исключительно елками на центральных площадях, ну, и иллюминацией не за бешеные деньги. Все деньги стоит отправить мобилизованным», — комментировал Кучера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Оскар Кучера раскритиковал систему образования в России.