Япония возобновила закупку сахалинской нефти ради поставок СПГ

Япония возобновила импорт нефти с проекта «Сахалин-2», чтобы не замедлять производство и поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет EADaily.

По данным агентства, танкер «Залив Байкал» сейчас перевозит около 700 тысяч баррелей легкой нефти Sakhalin Blend в порт Кикума на юге Японии.

Отмечается, что проект «Сахалин-2» не подпадает под механизм потолка цен на российскую нефть, однако, по данным СМИ, японские компании еще с июня перестали импортировать оттуда сырье.

Дело в том, что нефть — побочный продукт сахалинского проекта, однако без регулярных отгрузок «черного золота» сократится добыча газа и производство СПГ. Он, в свою очередь, крайне необходим Япония: импорт сахалинского газа обеспечивает около 9% спроса в стране. В Токио не раз говорили о важности сохранения поставок с «Сахалина-2», откуда японские компании получают СПГ по долгосрочным контрактам, цена которых в разы ниже биржевой.

В июле Япония заявила, что намерена сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2». Участниками с ее стороны являются компании Mitsui и Mitsubishi, доля которых составляет 22,5%.

Напомним, в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» осваиваются месторождения Пильтун-Астохское и Лунское. В инфраструктуру проекта входят три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть.