«Все будет зеркально»: как Россия ответит на угрозу устранения Путина

В Минобороны США проговорились о планах нанесения «обезглавливающего удара» по Москве.

В случае угрозы физического устранения главы государства Владимира Путина Россия даст зеркальный ответ. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Андрей Максимов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на Западе вынашиваются планы «обезглавливающего удара» по России, что фактически означает физическое устранение ее президента.

«Я думаю, что мы готовы к такого рода действиям. У нас есть аналогичные решения для подобных ситуаций. Упреждающий удар мы допускать не будем, но в случае, если кто-то всерьез перейдет от слов к делу, все будет зеркально», — подчеркнул эксперт.

По словам Максимова, в условиях гипотетической угрозы жизни главы государства Россия живет с тех времен, когда Советский Союз изобрел ядерное оружие и средства его доставки. Поэтому в нынешних заявлениях со стороны Запада нет ничего нового, если учесть, что сейчас фактически идет новая «холодная война».

Никакого специального дипломатического ответа на угрозы Запада со стороны России не последует, считает Максимов. Он указал на то, что глава МИД РФ уже, по сути, дал это ответ, предупредив «горячие головы» в США и ЕС: «кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Также эксперт прокомментировал поведение официальных лиц на Западе, которые позволяют себе подобные высказывания в адрес России и ее президента.

«У них есть большое количество публичных людей, имеющих достаточные полномочия, чтобы делать заявления, но недостаточные, чтобы принимать решения. Вот они и допускают такого рода утечки, чтобы посмотреть на нашу реакцию или попытаться на нас надавить», — пояснил Максимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров прокомментировал слова «неназванных официальных лиц» из минобороны США о нанесении «обезглавливающего удара» по Москве. По словам российского министра, тот, кто вынашивает такие идеи, «должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».