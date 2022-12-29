Путин дал старт псковскому заводу по производству уникальной полимерной пленки

Удивительное предприятие сегодня открылось на северо-западе России. Трудно назвать отрасль, где не нашлось бы применения продукции, которая будет выпускаться на псковском заводе. Ведь это — полимерная пленка с уникальными свойствами. Статус события подчеркивает и то, что старт производству дал Владимир Путин. Максим Облендер увидел, как это все работает и даже заучил ну очень сложное название этой самой пленки.

Одно нажатие кнопки — и гигантское производство полимерной пленки просыпается. Добраться в особую экономическую зону Моглино под Псковом президенту помешал снегопад.

«Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной для нас онлайн-форме», — сказал Владимир Путин.

Но расстояние не мешает поставить цель для «Титан-полимера»: укрепить промышленный суверенитет страны. Труднопроизносимая биаксиально-ориентированная полиэтилентерафталатная пленка по факту окружает нас повсюду. Упаковка продуктов и косметики, лекарств и строительных товаров, изоляция проводов, рентгеновские снимки — где ее только не используют. Вплоть до теплоизоляции одежды и даже космических скафандров.

— А чем этот продукт, эта пленка отличается от других материалов подобного рода? — спросил президент РФ.

— Она дает возможность продления срока годности, кислород не проникает внутрь и не дает возможности портиться этому продукту, У нее проницаемость такая же как у стекла, — ответил председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

А начинается все с крошечных гранул, размером меньше горошины.

«Колонна сушки гранул уходит на сорок метров вверх. Здесь при температуре в 80 градусов гранулы сушатся, опускаясь ниже и ниже, пока не становятся жесткими. А еще на самом верху здесь добавляются всевозможные примеси, благодаря которым можно контролировать свойства пленки, такие прозрачность, толщину и другие», — передал корреспондент Максим Облендер.

Раньше пленку закупали в Финляндии и Китае, теперь все есть под Псковом.

«Дальше мы планируем увеличиваться за счет строительства второй очереди самого производства. Мы видим увеличение рабочих мест, порядка 500», — рассказал советник генерального директора завода «Титан-Полимер» Александр Орлов.

Дефицит пленки, который есть на рынке, предприятие может устранить уже в ближайшие полгода. Более того, 30% продукции пойдет на экспорт.