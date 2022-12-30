«Не очень полезно»: пять советов работающим в новогоднюю ночь

Кто-то хронически болен трудоголизмом, поэтому труд в праздники не вызывает проблем, но что делать остальным?

Пять советов работающим в Новый год дал психотерапевт Дмитрий Петелин в беседе с KP.RU. В частности, специалист рекомендует перенести празднование на другой день. Таким образом, можно поднять настроение себе и близким, все же отметив пропущенное торжество.

«В целом для психического здоровья не очень полезно радоваться только в те периоды и моменты, когда традиционно принято испытывать положительные эмоции. Такая привязка легко может выбить из колеи, если ожидания не оправдались. Гораздо лучше для психики более гибкое отношение к праздникам и любым другим событиям», — сказал Петелин.

Он отметил, что если привязка к датам все же необходима, можно использовать китайский и Старый Новый год. Психиатр также советует больше общаться с приятными людьми, поздравляя их с праздниками, и получать поздравления самому, поговорить с тем, с кем давно не встречался.

«Вы почувствуете мощную моральную поддержку», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, подчеркивает эксперт, можно придумать для себя вознаграждение. Проще говоря, сделать подарок себе любимому. Например, устроить поход в кино после новогоднего дежурства, купить желаемую вещь. Приятен уже сам процесс обдумывания вариантов.

За рабочие выходные и праздники сотрудникам полагаются отгулы или же двойная оплата, поэтому есть смысл подумать, как распорядиться дополнительными деньгами или свободным временем, что добавит положительных эмоций.

Если же новогоднее дежурство оказалось неприятным сюрпризом, нарушив планы, есть совет, так сказать «на крайний случай». В частности, психотерапевты рекомендуют подумать над тем, что в жизни бывают ситуации, которые хуже работы в Новый год. Например, ее отсутствие, тяжелые болезни или другие несчастья, ведь все познается в сравнении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как поднять себе настроение в новогоднюю ночь.