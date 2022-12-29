Утром на территории Белоруссии упала украинская ракета
Информации о пострадавших нет. На месте работают следователи и группа военных.
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Украинская ракета комплекса С-300 утром упала на территории Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА.
По информации журналистов, белорусского президента Александра Лукашенко сразу же проинформировали о происшествии. Он поручил Следственному комитету и Министерству обороны разобраться и установить причины падения ракеты.
По предварительной информации, это может быть случайный залет ракеты либо результат работы белорусской ПВО.
«Рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — пишет агентство.
На месте происшествия работает МВД, Следственный комитет и Минобороны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия хочет стать площадкой для переговоров России и Украины.
86%
1.40 75.66
1.48
Нашли ошибку?