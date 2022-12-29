Утром на территории Белоруссии упала украинская ракета

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Рита Миронова
Рита Миронова 203

Информации о пострадавших нет. На месте работают следователи и группа военных.

Утром на территории Белоруссии упала украинская ракета

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Украинская ракета комплекса С-300 утром упала на территории Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА.

По информации журналистов, белорусского президента Александра Лукашенко сразу же проинформировали о происшествии. Он поручил Следственному комитету и Министерству обороны разобраться и установить причины падения ракеты.

По предварительной информации, это может быть случайный залет ракеты либо результат работы белорусской ПВО.

«Рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — пишет агентство.

На месте происшествия работает МВД, Следственный комитет и Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия хочет стать площадкой для переговоров России и Украины.

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