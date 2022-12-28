Белоруссия хочет стать площадкой для переговоров России и Украины

В Минске ни раз были урегулированы самые тяжелые ситуации.

Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук. Он отметил, что страна уже несколько раз являлась тем местом, где проводились дипломатические диалоги для урегулирования очень напряженных ситуаций.

«Минск неоднократно выполнял благородную миссию быть местом для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций. Мы и сейчас предлагаем себя в таком качестве, это недавно подтвердили представители Ватикана», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

В том числе Назарук напомнил, как Украина самовольно вышла из ряда соглашений с Минском. По мнению замминистра, республика всегда являлась важнейшим элементом на «европейской карте безопасности». Разрыв соглашений со стороны Киева вовсе не был инициативой Белоруссии.

Ранее посол Ватикана в Беларуссии, апостольский нунций Анте Йозич сообщил, что республика должна стать местом для проведения переговоров России и Украины. По словам Йозича, Ватикан намерен изо всех сил стараться помочь в урегулировании возникшего конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал прогноз на 2023 год по мнению белорусского лидера Александра Лукашенко.