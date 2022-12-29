«Обнуление истории»: сенатор Пушков ответил на слова президента ФРГ о России

Политик объяснил, кто на самом деле «похоронил» мечту Горбачева об «общеевропейском доме».

Сенатор Алексей Пушков сделал жесткое заявление об «обнулении истории» странами Запада. Член Совета Федерации в своем Telegram-канале прошелся по словам президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что желанный Михаилом Горбачевым «общеевропейский дом» был разрушен действиями России на Украине.

Пушков считает, что именно англосаксы «похоронили» мечту бывшего президента России. По словам сенатора, бомбежки в Белграде, а также отделение Косово от Сербии растоптали все иллюзии о мирном сожительстве.

«Обнуление истории — вот чем активно занимаются сейчас на Западе. <…> Скажу о главном: уничтожать идею „общеевропейского дома“, которой на Западе в конце 1980-х подыгрывали, Запад начал уже в 1994–1995 годах, когда было принято принципиальное решение о расширении НАТО на восток, в сторону России», — прокомментировал Пушков.

Сейчас свой политический провал коллективный Запад пытается свалить на Москву. Пушков отмечает, что местные авторитеты предупреждали альянс: приобретение Польши повлечет потерю России. Однако в НАТО не остановили «безостановочную эмансипацию» и смену режимов в соседних странах.

«Так кто же разрушил мечту об общеевропейском доме, причем задолго до последних событий? Ответ очевиден», — в финале подметил политик.

По словам члена Совета Федерации «мечты Горбачева» окончательно были «добиты» в 2004 году, когда в НАТО вошло сразу семь стран, в том числе, три прибалтийские. Выход организации на границу РФ также повлек необратимые последствия.

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