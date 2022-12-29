Минобороны Белоруссии: ПВО страны сбила украинскую ракету в Брестской области

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что упавшую в Брестской области украинскую ракету сбила местная система ПВО. Информация об этом появилась на официальном сайте Минобороны республики.

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Обломки ракеты были обнаружены на сельскохозяйственном поле в Ивановском районе. По данным Минобороны Белоруссии, снаряд был сбит утром 29 декабря.

О пострадавших не сообщается. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был осведомлен о случившемся.

Ранее 5-tv.ru писал, что ПВО сбила неопознанный объект под Энгельском в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Он добавил, что мирное население не нуждается в эвакуации, пострадавших нет.