В Саратовской области под Энгельсом ПВО уничтожили неопознанный объект

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Рита Миронова
Рита Миронова 78

Саратовский губернатор сообщил об уничтожении ПВО неопознанного объекта

В Саратовской области под Энгельсом ПВО уничтожили неопознанный объект

Фото: ABIR SULTAN / ТАСС

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Губернатор уточнил, что эвакуации из города не требуется. Угрозы для безопасности жителей нет.

На территории Энгельсского района Саратовской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что угрозы для безопасности жителей нет, а в соцсетях распространяют ложные данные.

«В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется», — заявил Бусаргин.

По уточненной информации, системы ПВО сбили в Энгельсском районе беспилотник. При падении его осколки повредили забор частного дома, автомобиль и гараж. Также в одном из домов выбило окна на балконе. Но, как сообщил губернатор, пострадавших среди людей нет.

Бусаргин также отметил, что в соцсетях появились слухи и об эвакуации детских садов, но они не являются правдивыми. По его словам, все детсады работают в штатном режиме.

Это не первый подобный инцидент в Энгельсе. 26 декабря обломки сбитого беспилотника на территории местного аэродрома убили трех российских военных. Тогда эвакуации населения также не потребовалось. Власти призвали местных жителей верить только официальным источникам.

Неспокойно сегодня и в Брянской области — там на границе с Украиной тоже сбили беспилотники. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, разрушений и пострадавших на территории района нет.

До этого появилась информация, что в Брянской области ФСБ уничтожили украинских диверсантов, у которых нашли самодельные бомбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что утром на территории Белоруссии упала украинская ракета.

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