В Саратовской области под Энгельсом ПВО уничтожили неопознанный объект

Губернатор уточнил, что эвакуации из города не требуется. Угрозы для безопасности жителей нет.

На территории Энгельсского района Саратовской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что угрозы для безопасности жителей нет, а в соцсетях распространяют ложные данные.

«В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется», — заявил Бусаргин.

По уточненной информации, системы ПВО сбили в Энгельсском районе беспилотник. При падении его осколки повредили забор частного дома, автомобиль и гараж. Также в одном из домов выбило окна на балконе. Но, как сообщил губернатор, пострадавших среди людей нет.

Бусаргин также отметил, что в соцсетях появились слухи и об эвакуации детских садов, но они не являются правдивыми. По его словам, все детсады работают в штатном режиме.

Это не первый подобный инцидент в Энгельсе. 26 декабря обломки сбитого беспилотника на территории местного аэродрома убили трех российских военных. Тогда эвакуации населения также не потребовалось. Власти призвали местных жителей верить только официальным источникам.

Неспокойно сегодня и в Брянской области — там на границе с Украиной тоже сбили беспилотники. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, разрушений и пострадавших на территории района нет.

До этого появилась информация, что в Брянской области ФСБ уничтожили украинских диверсантов, у которых нашли самодельные бомбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что утром на территории Белоруссии упала украинская ракета.