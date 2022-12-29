Путин подписал закон о пожизненном заключении виновных в содействии диверсиям

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 21

В Уголовном кодексе появятся три новых статьи с максимальным наказанием.

Путин подписал закон о пожизненном заключении виновных в содействии диверсиям

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Krenkel

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Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении за содействие диверсиям и их финансированию. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации, он добавляет в Уголовный кодекс три новых статьи: «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1 УК), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2 УК) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3 УК).

Так, склонение, вербовка, или вовлечение в совершение диверсии будет наказываться сроком заключением от 8 до 15 лет, со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. При использовании служебного положения — от 10 до 20 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также 15-20 лет колонии с ограничением свободы предусматривает закон за организацию и организацию финансирования диверсии. Максимальная мера — пожизненное лишение свободы.

Кроме того, документ устанавливает пожизненное заключение, от 15 до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, за организацию диверсионного сообщества. Участие же в нем карается сроком 10 лет и штрафом до 500 тысяч рублей. Пожизненная мера по этому преступлению не предусмотрена.

Также от 15 до 20 лет заключения будут получать те, кто проходил обучение для совершения диверсий. Оно предполагает приобретение знаний в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами».

Закон вступает в силу со дня опубликования.

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