В России будут штрафовать или сажать в тюрьму за осквернение георгиевской ленты

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Рита Миронова
Рита Миронова 18

Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевской ленты

В России будут штрафовать или сажать в тюрьму за осквернение георгиевской ленты

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Можно попасть в колонию на три года или нарваться на штраф в три миллиона. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин подписал закон о многомиллионных штрафах или лишении свободы на срок до пяти лет за публичное осквернение георгиевских лент.

Согласно документу, черно-оранжевая ленточка официально получила статус символа воинской славы. За публичное осквернение георгиевской ленты гражданин может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности.

Так, подобное деяние может повлечь за собой штраф от трех до пяти миллионов рублей для юридических лиц и до трех миллионов рублей — для физических.

Если символ воинской славы осквернила группа лиц по предварительному сговору или в интернете, им грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Использовать черно-оранжевую ленточку по-прежнему можно во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы или памяти российских воинов, памятным датам России, а также во время любых патриотических мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ заставляли российского военнопленного съесть георгиевскую ленту.

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