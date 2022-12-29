Россиянам официально разрешили отказаться от сдачи биометрии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Владимир Путин запретил принудительный сбор биометрии у россиян

Россиянам официально разрешили отказаться от сдачи биометрии

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Любой гражданин может отказаться от сдачи своих личных данных.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии у граждан страны. Закон опубликован на портале правовой информации.

«Запрет вводится на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации, а также ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги».

Также закон запрещает использовать биометрию детей без согласия родителей, а само использование данных допускается только в базах, находящихся в России.

Соответственно, отказ от сдачи биометрии не может становиться основанием для отказа предоставлять гражданину госуслуги или другие работы.

Напомним, программу «Единой биометрической системы» запустили в 2019-м году. С ее помощью надеялись сделать процесс распознавания банковских клиентов более надежным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники в России активно собирают нашу биометрию: вспомните звонки, якобы из банка, словно подталкивающие к ответам: «да», «нет», «подтверждаю», «согласен».

С одной стороны, новые технологии должны сделать жизнь проще и безопасней: пароль к онлайн-банку можно подделать, а вот отпечаток пальца — нет. Выявлять нарушителей и преступников по «цифровым следам» станет куда легче. Но при этом наша биометрия — отпечатки пальцев, рисунки сетчатки глаза, записи голоса — потенциальные объекты хакерских атак.

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