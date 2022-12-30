В России хотят создать новую мобильную операционную систему

Разработка аналогов актуальна в условиях ограничительных мер со стороны недружественных стран.

Новую мобильную операционную систему (ОС) на базе Android планируют создать в России. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Уточняется, что разработка заменит заграничные аналоги. ОС создается для потребительского сегмента. Специалисты предполагают, что на новинку будет спрос из-за совместимости со многими российскими приложениями.

«Тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK», — пояснил источник журналистам.

Для создания ОС привлекут ряд компаний, которые учредят отдельную, занимающуюся платформой.

К слову, еще летом этого года в Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина приложений. Сообщалось, что таким образом можно будет «обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг». Кроме того, отмечалась актуальность создания магазина в условиях ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, есть ли шансы «реанимировать» смартфоны после отключения.