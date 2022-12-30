В России стартовало ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Прошел предпремьерный показ ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Режиссером постановки стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. На льду — целая плеяда известных фигуристов, но главная роль — у чемпионки мира и Олимпиады в Пекине Анны Щербаковой.

«Я в принципе только начала участвовать в шоу-сказках, и мне кажется, что ледовая сказка — это лучший вариант для получения новогоднего настроения, потому что лед — это и есть Новый год, это и есть праздник, тем более когда это сказка, в которой добро всегда побеждает, очень добрая, искренняя, светлая», — рассказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Создатели масштабного театрализованного представления наполнили всеми любимый сюжет завораживающей музыкой, спецэффектами и, конечно, головокружительными трюками на льду. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посетить ледовое шоу можно в спорткомплексе «Юбилейный» до 8 января включительно.