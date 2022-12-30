В России стартовало ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Эфирная новость 21

На льду — целая плеяда известных фигуристов, и каждый из них на 100% раскрывается на сцене.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Прошел предпремьерный показ ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Режиссером постановки стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. На льду — целая плеяда известных фигуристов, но главная роль — у чемпионки мира и Олимпиады в Пекине Анны Щербаковой.

«Я в принципе только начала участвовать в шоу-сказках, и мне кажется, что ледовая сказка — это лучший вариант для получения новогоднего настроения, потому что лед — это и есть Новый год, это и есть праздник, тем более когда это сказка, в которой добро всегда побеждает, очень добрая, искренняя, светлая», — рассказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Создатели масштабного театрализованного представления наполнили всеми любимый сюжет завораживающей музыкой, спецэффектами и, конечно, головокружительными трюками на льду. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посетить ледовое шоу можно в спорткомплексе «Юбилейный» до 8 января включительно.

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.98
0.65 76.08
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

15:47
Газаев об уходе легенды футбола: «Есть Пеле, и есть все остальные»
15:27
Во время обстрела Донецка погиб замначальника военного СУ СК России
15:16
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
15:05
Нетипичный стол: как удивить гостей привычными новогодними салатами
14:43
«Травмированы в отношениях»: почему Лолита не хочет выходить замуж
14:20
Ведущая Елена Летучая сообщила о смерти отца

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Все не проверишь: эксперт назвала виновных в появлении опасных «Хагги Вагги»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023