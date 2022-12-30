Во время обстрела Донецка погиб замначальника военного СУ СК России

Один из глав следственного управления СК погиб в Донецке, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве уточняют, что служащий умер во время обстрела административного центра ДНР.

Погибший — заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков.

Евгений Александрович Рыбаков. Фото: sledcom.ru Сайт Следственного комитета РФ

В ведомстве отметили, что следователь был настоящим профессионалом своего дела с многолетним опытом.

«Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое малолетних детей», — сообщили в СК.

В пресс-службе СК добавили, что по факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело.