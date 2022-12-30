Во время обстрела Донецка погиб замначальника военного СУ СК России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Уточняется, что представитель СК погиб во время исполнения своих служебных обязанностей.

Во время обстрела Донецка погиб замначальника военного СУ СК России

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Один из глав следственного управления СК погиб в Донецке, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве уточняют, что служащий умер во время обстрела административного центра ДНР.

Погибший — заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков.

Евгений Александрович РыбаковЕвгений Александрович Рыбаков. Фото: sledcom.ru Сайт Следственного комитета РФ

В ведомстве отметили, что следователь был настоящим профессионалом своего дела с многолетним опытом.

«Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое малолетних детей», — сообщили в СК.

В пресс-службе СК добавили, что по факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело.

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