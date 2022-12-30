ВСУ обстреляли ЗАЭС, повреждена линия электропередач

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Работа атомной электростанции не нарушена.

ВСУ обстреляли ЗАЭС, повреждена линия электропередач

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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ВСУ в канун Нового года обстреляли Запорожскую АЭС. Атака украинских националистов достигла своей цели: один из снарядов повредил линию электропередач.

Из-за этого резервная линия электропередач на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции была отключена, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергатом» Ренат Карчаа корреспонденту «Известий» Мери Бадунц.

Он добавил, что АЭС работает в штатном режиме, ничего критичного не произошло. На работе реакторов атака ВСУ никак не сказалась.

Одна из резервных линий «упала», но мощностей второй достаточно, в ближайшее время поврежденная линия будет восстановлена.

Аналогичная информация поступила от наблюдателей МАГАТЭ, ее распространил в СМИ генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители МАГАТЭ фиксируют последствия обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.

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