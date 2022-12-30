ВСУ обстреляли ЗАЭС, повреждена линия электропередач
Работа атомной электростанции не нарушена.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
ВСУ в канун Нового года обстреляли Запорожскую АЭС. Атака украинских националистов достигла своей цели: один из снарядов повредил линию электропередач.
Из-за этого резервная линия электропередач на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции была отключена, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергатом» Ренат Карчаа корреспонденту «Известий» Мери Бадунц.
Он добавил, что АЭС работает в штатном режиме, ничего критичного не произошло. На работе реакторов атака ВСУ никак не сказалась.
Одна из резервных линий «упала», но мощностей второй достаточно, в ближайшее время поврежденная линия будет восстановлена.
Аналогичная информация поступила от наблюдателей МАГАТЭ, ее распространил в СМИ генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители МАГАТЭ фиксируют последствия обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
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