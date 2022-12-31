«Все из-за конфликта с Дробышем»: куда пропал Дмитрий Колдун

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 101

Певец Дмитрий Колдун: жизнь после «Фабрики» была сложной

«Все из-за конфликта с Дробышем»: куда пропал Дмитрий Колдун

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Музыкант считает, что его везде «отменили» из-за старого конфликта с продюсером.

Белорусский певец Дмитрий Колдун все еще бывает в России, несмотря на то, что в последнее время пропал с радаров. Чем он занимался все это время? И почему его перестали приглашать на концерты? Об этом он рассказал «МК».

В определенный момент после «Евровидения» музыкант столкнулся с трудностями в развитии карьеры. Как считает сам Колдун, это произошло после конфликта с Виктором Дробышем.

«После этого полоса сменилась на черную, ну а потом наступили рабочие будни, в которые ты просто должен был понять, кто ты, и искать свое призвание заново», — рассказывает артист.

Однако он не сидел на месте, а продолжал заниматься музыкой вместе с единомышленниками. В настоящее время он старается развивать свою карьеру и радовать поклонников новыми песнями.

«Все изменилось, когда появились песни, которые радиостанции стали брать в свои плейлисты. Эти песни начали нравиться людям, слушателям, песни номинировали на разные премии. Вообще оказалось, что бэкграунд, который у меня был, хороший или плохой, играл свою роль. И за это всем спасибо», — продолжает Колдун.

Также он вспомнил свои дни на знаменитой «Фабрике звезд» и признался, что его узнаваемость после проекта была просто иллюзией. И хотя развитию карьеры это способствовало, но намного позже.

Он также признался, что во время «Фабрики» им платили по 100 долларов за концерт, а он ощущал себя просто, как «на работе». Напомним, певец Дмитрий Колдун стал популярен в России после победы в вокальном проекте «Фабрика звезд — 6», а в 2017 году исполнитель представил родную страну на песенном конкурсе «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Дмитрий Колдун рассказал про причины конфликта с композитором Виктором Дробышем.

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