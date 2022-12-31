Мировой рекорд: Илон Маск потерял 200 миллиардов долларов

Богатые тоже плачут, однако предприниматель наверняка найдет способ повернуть дело в лучшую сторону.

Благосостояние американского бизнесмена Илона Маска упало приблизительно на 200 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Уточняется, что миллиардер стал первым человеком в мире, потерявшим столько денег. В частности, в ноябре прошлого года активы Маска составляли 340 миллиардов, однако падение акций Tesla снизило его состояние до 137 миллиардов.

По информации издания The Daily Mail, компанию ждет худший год за всю ее историю. Подчеркивается падение стоимости акций за год на 70%. Инвесторы недовольны «из-за одержимости Маска Twitter». По их мнению, социальная сеть отвлекает его от компании, производящей электромобили.

По версии Bloomberg, в рейтинге миллиардеров предприниматель находится на втором месте после президента группы компаний Louis Vuitton Бернара Арно, чье состояние составляет, приблизительно, 162 миллиарда долларов.

Маск возглавил Twitter в конце октября. Решение приобрести компанию он аргументировал важностью для будущего иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась бизнесмену в 44 миллиарда долларов.

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