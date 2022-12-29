Глава Минцифры Украины на коленях умолял Маска о Starlink

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Чрезмерная зависимость киевских властей от зарубежных технологий может нести угрозу безопасности Незалежной.

Глава Минцифры Украины на коленях умолял Маска о Starlink

Фото: www.globallookpress.com / SpaceX

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Тема:
Украинский кризис

Глава украинского минцифры Михаил Федоров заявил, что умолял «на коленях» американского бизнесмена Илона Маска о передаче Украине системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

«Я просто на коленях стоял, умолял их начать работу на Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд», — сказал Федоров.

Министр указал, что Starlink важен как для военных, так и для гражданских задач, добавив, что спутниковые терминалы, которые подключены к генераторам, обеспечат, в случае блэкаута, работу системы связи в Незалежной.

До этого Федоров сообщал, что киевский режим в ближайшие месяцы получит более десяти тысяч антенн для спутникового интернета от Илона Маска. В ноябре журналист издания Foreign Policy Риши Айенгар отмечал, что чрезмерная зависимость киевских властей от Starlink может нести угрозу украинской безопасности. Публицист напомнил, что работа интернет-сети зависит от финансирования, но за функционирование сервиса платит не Киев, что очень нестабильно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему украинцам не до Илона Маска.

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