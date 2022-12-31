Терпение людей уже давно на исходе, в адрес политика летят гневные угрозы и оскорбления.

Новогоднее выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца возмутило немцев, которые выразили негодование в комментариях и соцсетях издания Die Welt. Германии пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия. Также он призвал немецкий народ экономить энергию и дальше, заверив, что Берлин добьется независимости от российских энергоносителей. Судя по реакции пользователей, слова политика не на шутку их задели.

«Чтобы обеспечить достаточное количество энергии для населения Германии, было бы достаточно отключить светофор», — отметил Dietmar D.

«Я все еще жду, когда канцлер выдвинет тезис о том, что ветер и солнце не посылают счета. Счета, которые я получаю, становятся все более высокими через все более короткие промежутки времени», — сыронизировал Neunauge.

«Штайнмайер просит нас на Рождество „еще раз измениться в старости“, Шольц просит нас на новый год „экономить энергию“. Мы будем следовать этому: мы покинем Германию», — подытожил Herr Frodo.

После начала специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов недружественные страны Запада и Евросоюза стали помогать киевскому режиму, объявив экономическую войну России.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за сутки.