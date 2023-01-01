Скидка на оплату госпошлин через «Госуслуги» отменена с 1 января

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 22

При этом на портале осталась возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой.

Скидка на оплату госпошлин через «Госуслуги» отменена с 1 января

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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С 1 января 2023 года отменяется скидка в размере 30% на оплату госпошлин через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

Скидку ввели в 2017 году как временную меру, но впоследствии президент продлевал ее дважды. Предложений на продление акции на этот год не поступало, поэтому в проекте бюджета на 2023–2025 годы скидку отменили.

С помощью этой акции россияне могли безналично оплачивать пошлины со скидкой в 30%. В частности, так пользователи госуслуг могли оплатить пошлину за оформление загранпаспорта нового образца. Без учета скидки пришлось бы платить пять тысяч рублей, со скидкой цена снижалась до трех с половиной тысяч рублей.

Однако у граждан по-прежнему осталась возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой размером 50% через портал госуслуг. Эта акция не имеет срока действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года.

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