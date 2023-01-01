От Москвы до Еревана: ТОП популярных направлений для отдыха в начале 2023 года

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 27

OneTwoTrip: Москва, Сочи и Турция стали самыми популярными направлениями у россиян

От Москвы до Еревана: ТОП популярных направлений для отдыха в начале 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / JesÃºS HellÃ­N

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Не знаете, куда полететь или поехать? Сравните свой выбор с предпочтениями других россиян.

Холодная погода — не повод сидеть дома. Особенно, если речь идет о новогодних каникулах. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел масштабное исследование и выяснил, какие туристические направления пользуются особым спросом в начале 2023 года.

Так, согласно полученным данным, 55% респондентов заинтересованы в путешествиях внутри страны. За рубеж не все готовы поехать прямо сегодня и прямо сейчас.

«Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса», — приводит статистические данные РИА Новости.

Также итоги исследования показывают, что на втором месте по популярности среди туристов — Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург.

«12,5% поисковых запросов авиабилетов приходится на Стамбул, улететь в который из Москвы можно за 15,3 тысячи рублей на человека», — в числе прочего говорится в итоговом отчете.

Стало известно, что россияне рассматривают в качестве идеальных мест для отдыха поездки на Пхукет и в Ереван. Если говорить о турах внутри страны, то в ТОП лучших входят Калининград, Казань, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отдых в Турции для россиян стал дороже из-за налогов на проживание.

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